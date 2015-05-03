У соцмережах повідомляють про нові обстріли на Донбасі

00:52, 03 травня 2015
Війна
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Учора бойовики 35 разів порушили режим припинення вогню, сьогодні вночі продовжили обстріли.

REUTERS

Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. У Донецьку та інших населених пунктах чути постріли і вибухи.

Про це написав координатор "Спільної Справи" Сергій Тищенко на своїй сторінці у Facebook.

Стріляють у Донецьку, по Пісках та Авдіївці, зазначив він.

Читайте такожЗа добу на Донбасі поранено 8 військовослужбовцівЯк повідомляв УНІАН із посиланням на прес-центр АТО, 2 травня ворог 35 разів порушував режим дотримання припинення вогню, зокрема 14 разів застосовував міномети. Крім того, бойовики провели 11 обстрілів позицій українських військ уздовж лінії розмежування з автоматичних, ручних гранатометів і стрілецької зброї.

#Перемиря_онлайн Донецьк: мінометна дуель йде зараз на путіловці. Приблизно 120мм. Зі Спартака на Засядька і назад. Ще п...

Posted by Сергій Тищенко on 2 травня 2015 р.
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