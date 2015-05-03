У соцмережах повідомляють про нові обстріли на Донбасі
Учора бойовики 35 разів порушили режим припинення вогню, сьогодні вночі продовжили обстріли.
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. У Донецьку та інших населених пунктах чути постріли і вибухи.
Про це написав координатор "Спільної Справи" Сергій Тищенко на своїй сторінці у Facebook.
Стріляють у Донецьку, по Пісках та Авдіївці, зазначив він.
Читайте такожЗа добу на Донбасі поранено 8 військовослужбовцівЯк повідомляв УНІАН із посиланням на прес-центр АТО, 2 травня ворог 35 разів порушував режим дотримання припинення вогню, зокрема 14 разів застосовував міномети. Крім того, бойовики провели 11 обстрілів позицій українських військ уздовж лінії розмежування з автоматичних, ручних гранатометів і стрілецької зброї.
#Перемиря_онлайн Донецьк: мінометна дуель йде зараз на путіловці. Приблизно 120мм. Зі Спартака на Засядька і назад. Ще п...Posted by Сергій Тищенко on 2 травня 2015 р.