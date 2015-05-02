Бойовики 35 разів порушували режим припинення вогню

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі. «Противник 35 разів порушував режим дотримання припинення вогню, у тому числі 14 разів застосовував міномети. Крім того, злочинці провели 11 обстрілів позицій українських військ вздовж лінії розмежування із автоматичних, ручних гранатометів та із стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики з важкої артилерії обстріляли сили АТО в Пісках, Широкиному і АвдіївціВ Донецькій області бандформування інтенсивно обстрілювали українські позиції поблизу Авдіївки, застосовуючи протитанкові гранатомети, 82 і 120 міліметрові міномети, а також артилерію калібру 122 і 152 міліметри.

В Луганській області противник також відкривав вогонь із 120-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів по позиціях поблизу населених пунктів Кримське, Щастя, Новотошківське та біля шахти “Пролетарська”. В районі “Пролетарської” з 14.30 до 14.35 під час пусків бандитами 4 протитанкових керованих ракет отримала важке поранення та загинула літня жінка, яка поралася на городі біля свого будинку.

Таким чином, підкреслюється в повідомленні, «бойовики продовжують цинічно порушувати мінські домовленості, дедалі частіше відкриваючи вогонь по мирних громадянах».