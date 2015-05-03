В результаті обстрілу Широкиного загинув боєць батальйону "Донбас", ще одного - поранено

Про це повідомляє прес-служба батальйону на сторінці в Facebook.

"Останні дві доби в Широкиному йде практично безперервний бій. Російські окупанти використовують важкі 120-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю, працюють снайпери. Бійці батальйону "Донбас" дають жорстку відсіч противнику", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що боєць Сотник Іван, житель міста Луцька, отримавши поранення, помер під час операції.

Крім цього, згідно з повідомленням, також поранено іншго бійця батальйону з позивним "Тор". Йому надана медична допомога, витягнуто уламок, стан хороший.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, з 18.00 до півночі 2 травня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою, російсько-терористичні війська 28 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали українських військових зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, "Градів", мінометів калібру 120 міліметрів, а також артилерії калібру 122 міліметри.