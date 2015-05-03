Ніч у зоні АТО: військові відбили атаку диверсантів в районі Мар’їнки

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, бойовики спровокували одне бойове зіткнення та 14 разів застосовували важке озброєння, у тому числі - реактивну систему залпового вогню "Град".

"З 23.35 до 23.50 позиції сил АТО неподалік Авдіївки витримали залп із 40 снарядів реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Втрат серед військовослужбовців немає", - запевняють у прес-центрі.

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Разом з тим, як зазначається, на Донеччині бандформування знову піддали обстрілам із мінометів калібру 120 міліметрів позиції українських військ поблизу населених пунктів Широкине, Гранітне, Опитне та Авдіївка, тричі – біля Пісків. Також в районі Карлівки, Опитного та двічі біля Авдіївки і Пісків злочинці застосовували артилерію калібру 122 міліметри.

За даними прес-центру, близько опівночі в районі Мар’їнки бійці нашого опорного пункту вступили у бойове зіткнення з розвідувально-диверсійною групою.

"Злочинці вели вогонь із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Українські військовослужбовці ефективно відбили напад та відкинули злочинців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Луганщині бандформування обстрілювали із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї наші позиції поблизу населених пунктів Щастя і Золоте-4.

Також у зазначений період підрозділи Збройних Сил України зафіксували проліт двох безпілотників противника неподалік Широкиного і Опитного.

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.