Бойовики обстрілюють позиції сил АТО в Широкиному з гаубиць і мінометів: є поранені

У зоні АТО бойовики в дев'ятий раз протягом 3 травня почали обстріл українських позицій у н.п. Широкине з 152-міліметрових самохідних артилерійських установок. Про це повідомили у Facebook "Оборона Маріуполя".

"О 18.15 противник почав дев'ятий за сьогоднішній день обстріл українських позицій в н.п. Широкине. Обстріл ведеться із 152-міліметрових самохідних артилерійських установок. Як наслідок жителі східної околиці Маріуполя чують потужну канонаду", - зазначено у повідомленні, передає Українська правда.

В 18.15 противник начал девятый за сегодняшний день обстрел украинских позиций в н.п. Широкино. Обстрел ведется из 152 м... Posted by Оборона Мариуполя on 3 Май 2015 г.

У свою чергу у батальйоні "Донбас" повідомили, що обстріл позицій "Донбасу" і ЗСУ почався одразу після від'їзду місії ОБСЄ.

"Крім вже важких мінометів, які стали звичними, противник використовував стрілецьке озброєння, автоматичні гранатомети, працювали снайпери. У відповідь було відкрито вогонь підрозділами "Донбасу", ЗСУ, Нацгвардії", - повідомили у батальйоні.

Читайте такожВ результаті обстрілу Широкиного загинув боєць батальйону "Донбас", ще одного - поранено

При цьому, згідно з повідомленням, один з бійців "Донбасу" з позивним "Унтер" поранений з АГС.

"Боєць евакуйований в тил. Надається медична допомога", - повідомили в батальйоні.

После отъезда миссии ОБСЕ в Широкино начался обстрел с позиций российских оккупантов по позициям батальона Донбасс и ВСУ... Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 3 травня 2015 р.

У батальйоні "Азов" зазначили, що терористи інтенсивно обстрілюють позиції українських військових у Широкиному з гаубиць, 120-ти мм мінометів, крупнокаліберних кулеметів та САУ.

"Бойовики здійснювали спроби прориву на позиції, які охороняють бійці полку "Азов" та батальйону "Донбас". Атаки українські військові відбивають. Бої тривають. Місто Маріуполь та його мешканці у безпеці, - підкреслили у "Азові".