Мешканці Маріуполя вийшли на мітинг проти демілітаризації Широкиного (фото, відео)

Жителі Маріуполя провели мітинг проти демілітаризації села Широкине.

Як повідомляє сайт міста 0629, на площі Леніна зібралося кілька тисяч маріупольців. На грудях у більшості з них були червоні маки, як символ Перемоги у Другій світовій війні і віри в перемогу в нинішній війні.

В руках у мітингувальників були державні прапори України і плакати, що закликають до миру. Але всі присутні виступали проти виведення військових з Широкиного.

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Традиційно спочатку всі присутні заспівали гімн і помолилися за Україну.

Перед учасниками мітингу виступили лідери громадських організацій Маріуполя та волонтери, які у своїх промовах висловлювалися проти демілітаризації Широкиного. Також волонтери закликали маріупольців об`єднуватися, копати окопи і годувати військових.

На мітингу в Маріуполі був присутнім також депутат Верховної Ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч", перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Семен Семенченко.

"У Маріуполі зібрався мітинг на підтримку українських збройних сил. Присутні на площі "Поваленого Леніна" понад 2000 маріупольців виступили проти виведення добровольчих батальйонів з Широкіно і прийняли звернення до Президента, НГШ і секретаря ради безпеки і оборони з резолюцією "Ні кроку назад". На площі проводився запис в загони по організації оборони міста", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У Маріуполі зібрався мітинг на підтримку українських збройних сил. Присутні на площі "Поваленого Леніна" понад 2000 марі... Posted by Семен Семенченко on 3 травня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, у квітні представники України і Росії в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі погодились про необхідність демілітаризації Широкиного.

Як заявляв секретар РНБО Олександр Турчинов, українські військові зможуть відійти від Широкиного в тому випадку, якщо в ньому постійно діятиме пункт спостерігачів ОБСЄ, а село візьме під контроль міліція.

У той же час жителі Маріуполя збирають підписи із закликом до вищого керівництва країни не починати демілітаризації району Широкиного.

На думку маріупольців, ”залишити Широкине сьогодні – значить, поставити під удар півмільйонний український Маріуполь. Це також створить небезпечний прецедент для ворога і стане передумовою для подальшої ескалації насильства і наступальних дій на решті території країни. Здати Широкине - значить відкрити ворота на всю Україну”.

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2 травня спікер Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник підкреслив, що у разі демілітаризації Широкиного, будуть вжиті вичерпні заходи з метою недопущення просування бойовиків у бік Маріуполя.

За його словами, українська сторона підтримує ініціативу спостерігачів ОБСЄ щодо демілітаризації Широкиного і веде переговори. Разом з тим Мотузяник зазначив, що для початку такого процесу необхідне повне припинення вогню, чого поки що не спостерігається з боку бойовиків.