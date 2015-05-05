Бойовики готують провокацію 9 травня у Донецьку, щоб створити привід для наступу – Лисенко
Бойовики готують масштабну криваву провокацію 9 травня та мають намір розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку, щоб створити привід для масованого наступу в районі населених пунктів Широкине, Піски та Станиця Луганська.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації Президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За даними розвідки, ватажки незаконних збройних формувань готують масштабну криваву провокацію, а саме у День Перемоги, 9 травня, бойовики мають намір розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку. У цьому терористичному акті ворог заздалегідь звинуватить сили АТО», - заявив він.
За словами Лисенка, цей злочин стане підставою для масованого наступу на українські позиції в районах населених пунктів Широкине, Піски та Станиця Луганська, тобто на трьох напрямках.
Раніше у штабі АТО повідомляли, що на Луганщині бойовики почали розміновувати шляхи наступу.