На Луганщині бойовики почали розміновувати шляхи наступу - штаб АТО
Бойовики готують місцевість на ймовірних напрямках бойових дій, проводячи зняття протитанкових мін у районах Привітного та Веселої Гори.
Зусилля бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області зосереджені на проведенні заходів із перегрупування та доукомплектування загонів особовим складом та бойовою технікою.
Про це повідомляється на офіційному сайті речника АТО у Луганській області.
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"Бойові угрупування «ЛНР» продовжували приховане переміщення військової техніки, накопичення боєприпасів, матеріально-технічних запасів та паливо-мастильних матеріалів, нарощували чисельність свого угруповання вздовж смуги зіткнення. Адепти «Русского мира» послідовно здійснюють інформаційно-психологічну операції з підготовки місцевого населення тимчасово окупованих територій України до початку бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що бойовики готують місцевість на ймовірних напрямках бойових дій, проводячи зняття протитанкових мін у районах Привітного та Веселої Гори. Також бойовики активно збирають інформацію про діяльність сил АТО.