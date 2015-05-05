У Луганській області бойовики обстріляли Троїцьке з мінометів

Як йдеться у повідомленні голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні близько 6.00 бойовики обстріляли сел. Троїцьке Попаснянського району (на адміністративному кордоні Луганської та Донецької областей поблизу Дебальцевого). Вогонь вівся з 120-міліметрових мінометів у бік опорних пунктів українських військових.

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Більшість мін залетіли на територію селищної ради, вибухнули у полі неподалік житлового сектору. У результаті обстрілу ніхто не постраждав, руйнувань інфраструктури немає.

Протягом минулого вечора військові дії зафіксовані ще у двох населених пунктах на лінії розмежування вогню. Між Кримським і Сокільниками (Новоайдарський район) спалахували перестрілки із застосуванням автоматичної зброї і гранатометів.

"У Катеринівці (Попаснянський район) близько 18-ї години бойовики, скориставшись тим, що на деревах і кущах вже з'явилося листя, підібралися до опорних пунктів наших військових на відстань кілька сотень метрів і відкрили вогонь з автоматичних гранатометів і автоматів. Кулі та гранати літали безпосередньо біля житлових будинків, тому місцеві селяни змушені були ховатися в укриття. Бойові зіткнення тривали близько години, після чого бойовики відійшли", - зазначив Москаль.

Даних про потерпілих серед мирних жителів і українських військових немає.