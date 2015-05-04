Бойовики 17 разів порушили режим дотримання припинення вогню – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

Як зазначається в повідомленні, незаконні збройні формування 17 разів порушили режим дотримання припинення вогню, продовжували збройні провокації, вели обстріли позицій наших військ.

На Донеччині злочинці 5 разів вели вогонь по українських позиціях із мінометів калібром 120 міліметрів в районі населених пунктів Хімік, Кам’янка, Павлополь, Піски, вже вкотре грубо порушуючи Мінські угоди. Обстрілам із артилерійських систем калібру 122 міліметри були піддані сили АТО в районі населених пунктів Водяне, Піски і Опитне. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне бандити обстрілювали українські позиції із танка.

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Також бандформування відкривали вогонь по українському війську неподалік населеного пункту Широкине із автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У Луганській області у зазначений період вогонь по позиціях українських військ не відкривався.

Обстрілів населених пунктів також не відбулося, підкреслюється в повідомленні.