СБУ визнає, що система пропуску через лінію розмежування діє незадовільно

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Система пропуску зараз діє незадовільно для громадян України. Це висновок круглого столу (який проходив сьогодні в СБУ за участі керівництва служби, керівництва Держприкордонслужби, громадських активістів — УНІАН)”, - сказав Наливайченко.

За його словами, “для законослухняних людей ми вийдемо на нормальний режим, щоб людина, яка має керуватися виключно українським паспортом, могла зручно перетинати лінію розмежування”.

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Причому Наливайченко наголосив, що для СБУ і прикордонників також найважливішим завданням є боротьба з корупцією у пунктах пропуску.

Крім того, голова Служби безпеки заявив, що виступає за те, аби судові процеси над корупціонерами та особами, які наживаються на людському горі, відбувалися відкрито та показово, щоб «інші замислились, чи варто таке вичиняти».

Раніше УНІАН повідомляв, що для громадян, що проживають між лінією розмежування та українськими блокпостами скасували пропуски в зону АТО.