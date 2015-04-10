Для громадян, що проживають між лінією розмежування та українськими блокпостами скасували пропуски в зону АТО

Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Читайте такожСБУ запустила в тестовому режимі електронну пропускну систему в зону АТО

Тепер для жителів населених пунктів, розташованих між лінією розмежування та українськими блокпостами, достатньо мати при собі паспорт із місцевою реєстрацією.

ЖИТЕЛІ ДЕЯКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗМОЖУТЬ ПЕРЕТИНАТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНІ ПУНКТИ БЕЗ ПРОПУСКОВЭто стосується українців... Posted by Прес-служба Донецької облдержадміністрації on 10 квітня 2015 р.

Раніше їм необхідно було оформляти пропуску, сообщаили в прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількох офіцерів СБУ та МВС затримали за підозрою в корупції під час пропуску громадян із зони АТО.