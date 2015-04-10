Для громадян, що проживають між лінією розмежування та українськими блокпостами скасували пропуски в зону АТО
14:17, 10 квітня 2015Війна
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Для жителів деяких населених пунктів неподалік від лінії розмежування скасували систему перепусток до зони АТО.
Тепер жителям населених пунктів біля блокпостів достатньо мати паспорт / facebook.com/azov.batalion
Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.
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Тепер для жителів населених пунктів, розташованих між лінією розмежування та українськими блокпостами, достатньо мати при собі паспорт із місцевою реєстрацією.
ЖИТЕЛІ ДЕЯКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗМОЖУТЬ ПЕРЕТИНАТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНІ ПУНКТИ БЕЗ ПРОПУСКОВЭто стосується українців...Posted by Прес-служба Донецької облдержадміністрації on 10 квітня 2015 р.
Раніше їм необхідно було оформляти пропуску, сообщаили в прес-службі.
Раніше УНІАН повідомляв, що кількох офіцерів СБУ та МВС затримали за підозрою в корупції під час пропуску громадян із зони АТО.
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