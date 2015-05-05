Бойовики змушують жителів окупованих територій залишати домівки і майно

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. "Зухвала і досить агресивна дискримінація громадян України, яких бойовики Донецька і Луганська змушують залишати власні домівки, змушують залишати майно, змушують залишати свої квартири і витискають на територію, яка зараз підконтрольна силам по боротьбі з тероризмом. Цей злочин триває, цей злочин є зухвалим", - сказав Валентин Наливайченко.

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"Більше того, людей позбавляють можливості після цього навіть повернутися, оскільки за тими чи іншими мотивами керівники терористичних організацій самовільно визначають, чи ця особа допускається до власних рідних домівок, чи не допускається", - заявив голова СБУ.

За його словами, сьогодні під час круглого столу, на якому йшлося про удосконалення організації пропуску громадян через лінію розмежування, було прийнято рішення про вирішення цих проблем спільною робочою групою у складі СБУ, прикордонної служби, громадської організації "Донбас-SOS" та інших.

Як сказав Валентин Наливайченко, важливо за результатами такої роботи вже завтра об'єднати "гарячі" телефонні лінії СБУ, прикордонної служби і громадських організацій для отримання людьми доступної інформації про те, як перетнути лінію розмежування в один бік та в інший.

"За результатами такої роботи має постати для людей зручна система пересування, для силовиків підконтрольна, а найголовніше, щоб не розривалися родинні зв'язки і не допустити, щоб "ДНР" і "ЛНР" зловживали і дискримінували наших людей, затискуючи їх і позбавляючи їх можливості жити в їхніх містах", - наголосив Валентин Наливайченко.