Під Маріуполем створено потужний ударний кулак з 3 тисяч бойовиків - ІС

Про це повідомляє "Інформаційний опір".

"Фактично бойовики створюють на приморському (Маріупольському) напрямку потужний ударний кулак з декількох десятків одиниць бронетехніки і до 3 000 бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Протягом доби російсько-терористичні війська на Донбасі... Posted by Dmitry Tymchuk on 5 травня 2015 р.

Також бойовики підсилюють флангові угруповання по відношенню до українських військ, зосереджених в районі Світлодарськ – Артемівськ.

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"Через Макіївку продовжується перекидання в райони н. п. Єнакієве і Горлівка сил і засобів російсько-терористичних військ. Відзначено проходження двох конвоїв з бойовою технікою (перший – близько 16 одиниць ББМ, включаючи МТ-ЛБ, другої - 7 танків у супроводі 2-х БМП-2 та кількох вантажівок)", - зазначає ІС.