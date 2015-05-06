Під час мінометного обстрілу Гранітного на Донеччині був поранений місцевий житель

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС України.

"Є інформація про поранення одного місцевого жителя. В результаті вибуху снаряду 60-річний чоловік отримав осколкові поранення", - наголосили в МВС.

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Зазначається також, що потерпілий госпіталізований до Волноваської центральної районної лікарні.

На місце обстрілу направлена слідчо-оперативна група Волноваського РВ міліції. Дані про потерпілих та ушкодження житлових будинків уточнюються.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Кримському на розтяжці підірвався військовий.