Бійці АТО повідомляють про пересування спецпризначенців РФ біля Станиці Луганської

Як повідомляє ТСН.ua, минулої ночі поблизу Станиці Луганської відбулася перестрілка, під час якої російські спецпризначенці висунулися на нові позиції, розраховуючи, що військові зосередяться на перестрілці та не помітять маневру.

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"Вони зараз заховалися. Між нашим кордоном і РФ велика лісосмуга, вони там залягли. Але, думаю, або сьогодні, або завтра їх затримають. Або вони самі підуть", - розповів старший оперуповноважений управління МВС Луганської області Леонід Пантикін.

Згідно з повідомленням, військові готуються до нападу, однак, за словами бійців АТО, просто так бойовики не пройдуть, бо територію заміновано.