Під Горлівкою відкрито першу чергу фортифікаційних споруд (фото)

Про це повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Ківа на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні "Штаб оборони Бахмута" відкрив першу чергу фортифікаційних споруд на стратегічно важливому напрямі під Горлівкою", - написав Ківа.

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Раніше УНІАН повідомляв, що голови Донецької та Закарпатської ОДА Олександр Кіхтенко та Василь Губаль отримали догани за зрив термінів зведення фортифікацій.