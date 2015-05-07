Під Горлівкою відкрито першу чергу фортифікаційних споруд (фото)
17:03, 07 травня 2015Війна
4558 0
Українські військовослужбовці відкрили першу чергу фортифікаційних споруд на стратегічно важливому напрямі під Горлівкою.
"Штаб оборони Бахмута" відкрив першу чергу фортифікаційних споруд - МВС / facebook.com/kivailya
Про це повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Ківа на своїй сторінці у Facebook.
facebook.com/kivailya
"Сьогодні "Штаб оборони Бахмута" відкрив першу чергу фортифікаційних споруд на стратегічно важливому напрямі під Горлівкою", - написав Ківа.
Читайте такожНа Бахмутці триває спорудження фортифікаційних споруд - Москаль
facebook.com/kivailya
Раніше УНІАН повідомляв, що голови Донецької та Закарпатської ОДА Олександр Кіхтенко та Василь Губаль отримали догани за зрив термінів зведення фортифікацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter