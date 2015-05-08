У Луганській області через обстріл бойовиків 13 населених пунктів залишилися без газу

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, з гори на правому березі Сіверського Дінця, окупованого так званою "ЛНР", починаючи з 22 годин, бойовики із застосуванням гранатометів і мінометів обстріляли Станицю Луганську.

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Після обстрілу між українськими військовими і бойовиками зав'язався ближній бій, який тривав до півночі, повідомив Геннадій Москаль. За даними, які зараз уточнюються з мирних жителів ніхто не постраждав, інформація про поранених або загиблих силовиків не надходила.

"Перебитий газопровід високого тиску, частина районного центру і 13 інших населених пунктів (всього понад 13 тис. абонентів залишилися без газу, - повідомив Геннадій Москаль. - Зараз на місці пошкодження працюють аварійні бригади. Тримаємо ситуацію під контролем, подача газу повинна бути відновлена в найближчі години".