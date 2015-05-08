Бойовики за добу обстріляли низку населених пунктів

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Він відзначив, що обстріли проводилися із застосуванням важкого озброєння калібром понад 100 мм

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Він уточнив, що крім "традиційних" Донецького і Маріупольського плацдармів, бойовики активізувалися на Артемівському та Луганському напрямках. Зокрема, бойовики наносили вогневі удари по населених пунктах Піски, Опитне, Авдіївка, Широкине, Гранітне, Луганське, Світлодарськ, Майорське, Курдюмівка, Золоте, Росадки, Лозове, Сокільники, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Кримське.

"Так, на Луганському напрямку російські бойовики використовували крупнокаліберні кулемети, 120-мм міномети і автоматичні гранатомети типу АГС-17 "Полум'я" в комбінації зі спробами проникнення диверсійно-розвідувальних груп в тактичні тили українських військ", - написав Дмитро Тимчук.

Також він зазначив, що в ході обстрілу українських позицій в районі Широкиного бойовики використовували 122-мм артилерію, а також 120-мм міномети. У районі населених пунктів Піски і Опитне зафіксовано застосування бронетехніки (БМП-2 та БТР-80) у складі декількох вогневих груп, що висувалися до переднього краю.