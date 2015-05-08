Бойовики замінували меморіал Слави біля Святогорська (фоторепортаж, відео)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зокрема, повідомляється, що до штабу антитерористичної операції надійшла оперативна інформація від місцевих жителів про те, що біля меморіалу Слави неподалік від Святогорської Лаври міста Святогірськ на Донеччині, була помічена підозріла група людей на транспортному засобі з номерами цього регіону.

Військові повідомили про це правоохоронні органи та викликали інженерно-саперний підрозділ Збройних Сил України.

Внаслідок огляду сапери виявили на горі Артема, де планувалося проведення святкових заходів з нагоди 70-тої річниці перемоги у Другій Світовій війні, добре замасковані вибухонебезпечні пристрої та знешкодили їх.

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Після цього за "співпраці із правоохоронними органами та залученням підрозділу Сил спеціальних операцій ЗС України на військовому вертольоті Мі-8, був здійснений огляд визначеного району", - зазначається в повідомленні прес-центру АТО.

"Під час польоту, до спецгрупи надійшла інформація про підозрілий автомобіль Mitsubishi Pajero, який рухався неподалік Святогірська", - розповів заступник керівника антитерористичної операції полковник Сергій Галушко.

При затриманні зловмисників правоохоронці виявили боєприпаси, стрілецьку зброю, у тому числі реактивні протитанкові гранатомети, документи тощо.

Зазначається також, що підрозділом Combat camera затримання було зняте на відео. Триває слідство.

Раніше речник Адміністрації Президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко заявляв, що бойовики готують провокацію 9 травня у Донецьку, щоб створити привід для наступу.