Бойовики сьогодні вже тричі обстріляли позиції сил АТО в Широкиному - полк «Азов»

Про це повідомляє полк «Азов» на своїй сторінці у Facebook.

«Ранок 8 травня для бійців Азова розпочався з обстрілів з боку терористів», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, зранку о 04.00 терористи обстріляли позиції українських військових з 82-мм мінометів, о 10.00 - бойовики знову відкрили вогонь з мінометів. Після чого о 10.40 почали вести обстріл з АГСів та крупнокаліберних кулеметів.

«Українські військові дали адекватну відповідь. У нас втрат немає», - додав «Азов».

Нагадаємо, 5 травня УНІАН повідомляв, що бойовики ввечері дві години обстрілювали Широкине.