Бойовики сьогодні вже тричі обстріляли позиції сил АТО в Широкиному - полк «Азов»
15:33, 08 травня 2015Війна
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Бойовики сьогодні вранці вже тричі обстріляли з мінометів та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в Широкиному.
REUTERS
Про це повідомляє полк «Азов» на своїй сторінці у Facebook.
«Ранок 8 травня для бійців Азова розпочався з обстрілів з боку терористів», - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, зранку о 04.00 терористи обстріляли позиції українських військових з 82-мм мінометів, о 10.00 - бойовики знову відкрили вогонь з мінометів. Після чого о 10.40 почали вести обстріл з АГСів та крупнокаліберних кулеметів.
«Українські військові дали адекватну відповідь. У нас втрат немає», - додав «Азов».
Нагадаємо, 5 травня УНІАН повідомляв, що бойовики ввечері дві години обстрілювали Широкине.
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