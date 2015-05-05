Бойовики ввечері дві години обстрілювали Широкине

Про це в ефірі каналу "24" заявив заступник начальника міліції Донецької області Ілля Ківа.

За його словами, бойовики використовували САУ, а також 120-мм і 150-мм гранатомети.

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В результаті обстрілу був поранений один боєць батальйону Нацгвардії "Донбас". За словами Ківи, він доставлений у госпіталь і його життю нічого не загрожує.

Ківа додав, що жертв серед мирного населення немає.

Як відомо, з півночі до 18 години вівторка бойовики порушили тишу 18 разів, у тому числі використовуючи важку артилерію.