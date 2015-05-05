Бойовики ввечері дві години обстрілювали Широкине
22:08, 05 травня 2015Війна
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Близько 20 години вівторка бойовики припинили масований обстріл села Широкине поблизу Маріуполя, який вони вели близько двох годин.
REUTERS
Про це в ефірі каналу "24" заявив заступник начальника міліції Донецької області Ілля Ківа.
За його словами, бойовики використовували САУ, а також 120-мм і 150-мм гранатомети.
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В результаті обстрілу був поранений один боєць батальйону Нацгвардії "Донбас". За словами Ківи, він доставлений у госпіталь і його життю нічого не загрожує.
Ківа додав, що жертв серед мирного населення немає.
Як відомо, з півночі до 18 години вівторка бойовики порушили тишу 18 разів, у тому числі використовуючи важку артилерію.
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