Помічники бойовиків із "ДНР" добровільно здалися міліції

На Донеччині двоє учасників незаконних збройних формувань добровільно прийшли до міліції, повідомляє ГУМВС України в Донецькій області.

Згідно з Кримінальним кодексом України (ч.6 ст. 260), фігуранти будуть звільнені від покарання, якщо їх участь у не передбачених законом збройних формуваннях не призвела до тяжких наслідків зазначають правоохоронці.

За їх інформацією, обидва чоловіки - жителі Волноваського району, віком 32 та 40 років. До січня цього року вони працювали у виправній колонії, що розташована на окупованій території, де здійснювали охорону засуджених під керівництвом бойовиків.

Читайте такожБойовики змушують жителів окупованих територій залишати домівки і майно «Законом передбачене суворе покарання за посібництво чи співпрацю з терористами так званої ДНР. Єдиний спосіб врятуватись від тюрми – це добровільно вийти з незаконного формування та написати щиросердне зізнання до міліції. Якщо ці чоловіки не брали участь у озброєних нападах, не причетні до викрадення, поранення чи загибелі людей, в такому випадку по відношенню до них буде прийняте рішення про звільнення від кримінальної відповідальності», - повідомив начальник управління карного розшуку ГУМВС України в Донецькій області Артем Кисько.