ОБСЄ заявляє, що бойовики не пустили спостерігачів в Дебальцеве
Спостерігачі СММ ОБСЄ заявили, що не можуть повною мірою виконувати свої функції по спостереженню в деяких населених пунктах через обмеження доступу бойовиками.
Про це йдеться в щоденному звіті місії, повідомляє 112.ua.
Так, за даними спостерігачів, так званий заступник "коменданта" "ДНР" в Дебальцеве не дозволив проїхати контрольований бойовиками населений пункт Логвиново (8,5 км до північно-заходу від Дебальцевого) через навчання терористів з бойовою стрільбою, які там тривають.
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Крім цього, як зазначається, за даними спостерігачів, режим припинення вогню діє не на всій території Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити стійке припинення вогню під час святкувань, запланованих на ці вихідні.