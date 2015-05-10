Бойовики обстріляли з танка Павлополь, в районі Мар'їнки військовим вдалося відбити атаку угруповань - штаб

З 18.00 години 9 травня незаконні збройні формування в ході обстрілів позицій українських військ знову активно використовували важке озброєння. Не зважаючи ні на що, режим дотримання припинення вогню бандформування порушували 35 разів.

Про це йдеться на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"На Донецькому напрямку бандити стріляли по нашим військовим з 120 та 82 міліметрових мінометів у районі Пісків, Опитного, Мар’їнки та шахти Дутовка. Крім того вони вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі шахти Дутовка, населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне. У Пісках працював снайпер", - йдеться у повідомленні.

В районі Мар’їнки відбулося бойове зіткнення. У штабі АТО повідомляють, що бойовики змушені були, тікаючи, забирати своїх вбитих та поранених.

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На Луганському напрямку з зенітних установок, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї злочинці обстріляли Сокільники та Станицю Луганську. Стріляли і по Щастю.

"Разом з тим, на Артемівському напрямку з 120 - міліметрових мінометів обстріляли Золоте, а з протитанкового керованого ракетного комплексу населені пункти Россадки та Лозове", - заявили в штабі.

На Маріупольському напрямку затишшя протрималося недовго. Вчора увечері ворожий танк вів вогонь по Павлополю, а вночі російсько-терористичні угрупування стріляли з гранатометів та стрілецької зброї по Широкіному і Піщевику.

Над Сокільниками, Трьохізбенкою та Лебедином зафіксовані ворожі безпілотні апарати.

"Незважаючи на всі намагання озброєних бандитів зіпсувати ветеранам свято, військово-цивільним державним адміністраціям вдалося організувати урочистості навіть у невеличких містах, в тому числі і на лінії розмежування. Відзначити День Перемоги прибули ветерани навіть з тимчасово окупованих територій", - підкреслили у штабі.