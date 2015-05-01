Бойовики тричі обстріляли з танків позиції українських військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його інформацією, бойовики також 15 разів обстріляли позиції українських військ з мінометів калібру 120 міліметрів, 5 разів - з гармат калібру 122 міліметри.

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За інформацією Лисенка, на Маріупольському напрямку двома основними точками зіткнення українських військових з бойовиками є селища Широкине та Чермалик, де супротивник широко застосовував заборонене озброєння.

На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність біля Донецького аеропорту та північно-західних передмість Горлівки, в районі Світлодарська. Тут, за словами Лисенка, режим тиші порушується дуже часто, до того ж працюють снайпери.

На Луганському напрямку бойовики сконцентрували свою дії в районі міста Щастя, де вчинили ряд провокацій із застосуванням стрілецької зброї.

Як зазначив Лисенко, посилаючись на інформацію Державної прикордонної служби України, також ворог активно застосовував засоби для ведення повітряної розвідки, було зафіксовано проліт 6 безпілотних літальних апаратів.

Загалом, як зазначив Лисенко, за минулу добу ситуація в зоні проведення АТО залишалась неспокійною, але контрольованою.