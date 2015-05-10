За добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових, загиблих немає

За минулу добу в зоні АТО було поранено чотирьох українських військових, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, чотири отримали поранення", - сказав Мотузяник.