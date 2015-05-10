На Луганщині 9 травня двоє українських військових отримали поранення

Протягом учорашнього дня, 9 травня, на лінії розмежування вогню в Луганській області було поранено двох українських військовослужбовців.

Про це йдеться на офіційному сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"У ніч на суботу, зразу після півночі, бойовики з окупованого с.Калинове здійснили обстріл із автоматичної зброї опорних пунктів наших силовиків на околиці с.Троїцьке Попаснянського району (на адміністративній межі Луганської та Донецької областей біля Дебальцева)", - йдеться у повідомленні.

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Село залишилося поза зоною ураження, однак внаслідок обстрілу поранення отримав один військовий. Рани виявилися неважкими, зараз поранений перебуває в лікарні.

Близько 5-ї вечора біля с.Юганівка Станично-Луганського району на розтяжці підірвався прикордонник Луганського прикордонного загону. Село розташоване в безпосередній близькості від кордону з Російською Федерацією, очевидно, розтяжку встановила одна з ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які часто приникають на українську територію. Поранений прикордонник госпіталізований.