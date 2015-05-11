У Станиці Луганській військові вступили в "ближній бій" з бойовиками, є поранені

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови державної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, 10 травня після 21.00 терористи з правого берега Сіверського Донця обстріляли Станицю Луганську із зенітних установок, гранатометів та мінометів.

Після обстрілу зав’язався ближній бій із застосуванням автоматичної зброї. У ході бою одна з гранат влучила в приватний будинок по вул.Красноармійській, який зайнявся. Оскільки виїзд пожежних до місця був неможливий через бойові дії, будинок повністю згорів.

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Під час перестрілки поранення отримали двоє українських військовослужбовців (рани виявилися неважкими, загрози життю немає), а також мирний мешканець – місцевий чоловік, у будинок котрого влучила граната.

Крім того, пошкоджено газопровід, без газу залишаються 10 будинків.

Зранку в Станиці тихо, ремонтні бригади відновлюють газопровід.