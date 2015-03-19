В Станиці Луганській військові вступили в ближній бій з бойовиками - прес-офіцер
У четвер 19 березня група бойовиків чисельністю від 5 до 8 бойовиків перетнула лінію розмежування сторін і намагалася взяти під свій контроль напівзруйнований міст у Станиці Луганській.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-офіцер сектору А Володимир Корніяка.
"На вимогу українських військових покинути територію, бойовики відкрили вогонь на поразку. Триває бойове зіткнення", - написав він.
За його словами, втрат серед військових поки немає.
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Крім цього, за даними прес-офіцера, зараз основні зусилля російських бойовиків зосереджені на підготовці наступальних рейдових дій на напрямках: Київ - Щастя, Луганськ - Станиця Луганська, а також уздовж бахмутського шляху.
Корніяка також зазначив, що з території РФ прибув ешелон з майном і боєприпасами: на станції Іловайськ розвантажили близько 10 вагонів з боєприпасами та пальним.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що бойовики ЛНР в Станиці Луганській перейшли через міст і будують укріплення на березі Сіверського Дінця, що контролюється Україною.