В Станиці Луганській військові вступили в ближній бій з бойовиками - прес-офіцер

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-офіцер сектору А Володимир Корніяка.

"На вимогу українських військових покинути територію, бойовики відкрили вогонь на поразку. Триває бойове зіткнення", - написав він.

За його словами, втрат серед військових поки немає.

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Крім цього, за даними прес-офіцера, зараз основні зусилля російських бойовиків зосереджені на підготовці наступальних рейдових дій на напрямках: Київ - Щастя, Луганськ - Станиця Луганська, а також уздовж бахмутського шляху.

Корніяка також зазначив, що з території РФ прибув ешелон з майном і боєприпасами: на станції Іловайськ розвантажили близько 10 вагонів з боєприпасами та пальним.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що бойовики ЛНР в Станиці Луганській перейшли через міст і будують укріплення на березі Сіверського Дінця, що контролюється Україною.