У бойовиків з'явилося обладнання для перехоплення безпілотників - волонтер
16:21, 11 травня 2015Війна
3934 0
Російсько-терористичні війська на сході України отримали обладнання, яке дозволяє викрадати безпілотні літальні апарати.
Росія постачає бойовикам обладнанням для перехоплення безпілотників / фото прес-служби Міноборони
Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму Фейсбуці.
"Росіяни завезли в "воєнторг" обладнання, що дозволяє перехоплювати управління над БПЛА. Є втрати. Перехоплюють як крила, так і коптери. Природно, що всі безпілотники "цивільні". Інших у нас немає. Перехоплюють і садять. Як в ручному режимі управління, так і летять по точкам", - написав він.
Читайте такожРозвідка повідомляє про скупчення танків бойовиків у Донецьку поблизу шкіл та будинків (відео)
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України серед загиблих українських військовослужбовців немає, п'ять осіб отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter