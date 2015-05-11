У бойовиків з'явилося обладнання для перехоплення безпілотників - волонтер

Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму Фейсбуці.

"Росіяни завезли в "воєнторг" обладнання, що дозволяє перехоплювати управління над БПЛА. Є втрати. Перехоплюють як крила, так і коптери. Природно, що всі безпілотники "цивільні". Інших у нас немає. Перехоплюють і садять. Як в ручному режимі управління, так і летять по точкам", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України серед загиблих українських військовослужбовців немає, п'ять осіб отримали поранення.