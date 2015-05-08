На Донбасі військові збили російський безпілотник ізраїльського походження - ЗМІ

Як повідомляє ізраїльський 9 канал, співробітники підрозділу "Аеророзвідка України", вивчивши деталі БПЛА, виявили фірмові пластини з написами і виробничими індексами Israel Aerospace Industries.

Читайте такожБезпілотник зняв велику бронегрупу бойовиків з танками під Маріуполем (відео)

"Днями збили російський безпілотник — з рідним наповненням. Розшифровую вміст і бачу на борту компас 4-го покоління, тоді як зараз вже використовується восьме покоління. Тобто росіянам продають мотлох. Модель "Форпост" — наш старий розвідувальний апарат IAI Searcher, який росіяни купили приблизно п'ять років тому. Тоді продали росіянам компоненти старого проекту, а вони вже самі збирали апарати на якомусь заводі", - розповів телеканалу один з командирів підрозділу "Аеророзвідка України", ізраїльтянин Натан Хазін, який з літа 2014 року займається запусками українських безпілотників в зоні АТО.

За його словами, це вже не перший випадок, коли українські військові збивають безпілотники ізраїльського виробництва. Фахівці кажуть, що російські дрони також обладнані камерами і інерційними системами орієнтування, зробленими в Ізраїлі.

Як зазначає Хазін, безпілотники запускаються військовими професіоналами, а не просто "ополченцями". "І вже точно Ізраїль продавав дрони не сепаратистам ДНР, а офіційній владі Російської Федерації. Тому факт появи цих апаратів над Донбасом є доказом прямого військового втручання Росії в цей конфлікт", - підкреслив він.

Читайте такожБезпілотник зняв Донецький аеропорт: злітна смуга вціліла (відео)

Хазін, який відслужив в Армії Оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), вважає ситуацію щонайменше дивною: "Ізраїль, декларуючи нейтральність у цьому конфлікті, відмовляється продавати безпілотники та інше військове оснащення Україні, зате постачав Російській Федерації старі технології ізраїльських БПЛА. У відповідь на це Москва поставляє своїм арабським друзям найбільш сучасне російське озброєння".