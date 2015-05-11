Командування АТО: На Донбасі 43 тисячі бойовиків, з них 9 тисяч - військові РФ

Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник командуючого АТО Валентин Федичев, повідомляє «Українська правда».

"Особистого складу ЗС РФ - близько 9 тисяч, всього, з урахуванням російських військових у складі НВФ - 43 тисячі. Оперативно-тактичних ракет "Точка-У"- 4, які є на території України з літа 2014 року. Це російське озброєння. Підтверджених фактів використання таких ракет проти українських сил немає", - заявив Федичев.

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Крім того, за його словами, на озброєнні у російського угруповання є танки - майже 190, всього на озброєнні у бойовиків їх понад 700.

Також Федичев заявив: "Жодного арсеналу на територіях Донбасу, які зараз окуповані бойовиками, і де б зберігалися боєприпаси або військова техніка, не було".

"Заяви військово-політичного керівництва РФ про те, що техніка на Донбасі - не завезена з РФ, а частково захоплені подібні арсенали - брехня", - заявив Федичев.