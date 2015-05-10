Штаб АТО: Ситуація залишається напруженою, бойовики не дотримуються режиму "тиші"
Сьогодні з 6:00 до 18:00 ситуація в зоні проведення АТО залишалася напруженою, бойовики не дотримувалися режиму "тиші".
Як повідомили у прес-центрі АТО, "гаряче" було на Маріупольському напрямку.
"Бандити впродовж дня фактично не припиняли обстріли позицій сил АТО у Широкино із 120 і 82-міліметрових мінометів. Цей населений пункт за день потрапляв під ворожий вогонь 14 разів. Загиблих серед військових немає", - зазначили у штабі.
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Також бойовики використовували гранатомети і стрілецьку зброю. З мінометів стріляли і по населеному пункту Чермалик.
На Луганському напрямку активність бойовиків була зосереджена на Золотому та Щасті.
"Стріляли з гранатометів, мінометів і артилерії. Населений пункт Піски терористи накрили вогнем з 82 міліметрових мінометів", - йдеться у повідомленні.
Безпілотники противника було помічено в районі Широкиного, Смілого, Нижнього, Новотошківського та Донецького.