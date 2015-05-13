"Оборона Маріуполя" зафіксувала значне поліпшення ситуації в секторі "М"

Про це повідомляється на сторінці кризового центру "Оборона Маріуполя" в Facebook за матеріалами брифінгу.

За сьогодні супротивник здійснив 3 обстріли позицій сил АТО в цьому районі - близько 05:00 у н. п. Широкине обстріл з 82-х міліметрового міномета, 07:40 з стрілецького озброєння в Широкиному, о 08:05 зі стрілецького озброєння в Широкиному.

Також спостерігається зменшення активності повітряної розвідки противника.

Читайте такожСБУ затримала в Маріуполі екс-мера одного з міст, який організував сепаратистський псевдореферендумПри цьому за вчорашній день супротивник здійснив 6 обстрілів позицій сил АТО - 5 в Широкиному і 1 в районі н. п. Пищевик.

Противник застосовував 120-ти міліметрові міномети 2 рази і стрілецьке озброєння 4 рази.

Сьогодні вранці близько 07:40 і пізніше жителі Іллічівського району Маріуполя були стривожені звуками артилерійських залпів. Як з'ясувалося, стрілянина велася з артилерії на тимчасово окупованій території терористами по лінії Саханка-Дзержинське. Мета стрільби невідома, можливо, бойовики проводять навчання, можливо, збройні бандформування ділять сфери інтересів. Пострілів в бік українських позицій не було.

Нагадаємо, сьогодні на півдні Донецької області відбулося перше випробування малої вогневої споруди МВС-2, яку у великій кількості планується встановлювати на бойових позиціях захисників Маріуполя з метою посилення бойових можливостей учасників АТО в обороні.