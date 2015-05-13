За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає. 10 військовослужбовців поранено", - повідомив Лисенко.

Читайте такожУ зоні АТО чотири з половиною години противник дотримувався режиму тиші – прес-центр

Як повідомляв УНІАН, дані розвідки свідчать, що сепаратисти поповнюють запаси зброї та снарядів, а обстрілами українських позицій пристрілюються та вдосконалюють навички для активної фази бойових дій.