За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий
12:55, 13 травня 2015Війна
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Протягом доби загиблих серед українських військових в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає. 10 військовослужбовців поранено", - повідомив Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, дані розвідки свідчать, що сепаратисти поповнюють запаси зброї та снарядів, а обстрілами українських позицій пристрілюються та вдосконалюють навички для активної фази бойових дій.
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