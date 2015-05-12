Бойовики зібрали 700 танків для прориву на Донбасі - штаб АТО

З них 9 тисяч є військовими РФ, ідеться в сюжеті ТСН.

Прогнозованого деякими експертами наступу на 9 травня так і не сталося, проте небезпека ймовірних активних наступальних дій лише зростає. Дані розвідки свідчать, що сепаратисти поповнюють запаси зброї та снарядів, а обстрілами українських позицій пристрілюються та вдосконалюють навички для активної фази бойових дій.

Нині найзагрозливіша міць ворога – танкові бригади. Кількість панцирників у проросійських бойовиків уже в межах семи сотень.

"На території Луганської області і Луганська створена три потужних тилові бази забезпечення, де зберігається і бронетехніка ворога. Місто Донецьк має багато військової техніки, її ховають в житлових кварталах, на промислових базах, ангарах", - розповів речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.

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Крім того, є інформація про підготовку на Донбасі нового псевдореферендуму.