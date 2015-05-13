Бойовики підтягнули техніку і провокують сили АТО на ділянках, де раніше було спокійно

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Противник активізувався, підтягнувши до лінії розмежування важке озброєння – 122- і 152-міліметрові гармати, танки та іншу бронетехніку. Підвищення кількості збройних провокацій на раніше спокійних ділянках та інші провокативні заяви та дії бойовиків не залишають сумнівів у прагненні ворога зірвати перемир'я і звинуватити в цьому українську сторону", - сказав він.

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За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку бойовики здійнили серію збройних провокацій у Широкиному, в тому числі із застосуванням 120-міліметрових мінометів. "Втрат на цьому напрямку немає. Спроби ворога просунутись вперед були безуспішними", - наголосив він.

На Донецькому напрямку бойовики ведуть активні бойові дії в районі аеропорту, на широкій лінії фронту від Красногорівки до Авдіївки. "Саме тут противник найбільш активно застосовує заборонене озброєння... Точки найбільш запеклого протистояння - Піски та Мар'їнка. Також бойовики вели вогонь по інших позиціях - у районі Горлівки та Світлодарська", - повідомив Лисенко.

На Луганському напрямку, за його словами, відбулась серія перестрілок у районі Щастя та Станиці Луганської.