На Маріупольському напрямку бойовики з танка обстріляли позиції сил АТО
Позиції сил Антитерористичної операції обстрілювалися з танка на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«На Маріупольському напрямку після 17.00 години по нашим позиціям вів вогонь танк», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що протягом доби «з мінометів крупних калібрів, гранатометів та кулеметів злочинці обстрілювали населені пункти Піски, Мар’їнку та Опитне». Також в Мар’їнці працював снайпер.
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