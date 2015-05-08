На Маріупольському напрямку бойовики з танка обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Маріупольському напрямку після 17.00 години по нашим позиціям вів вогонь танк», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що протягом доби «з мінометів крупних калібрів, гранатометів та кулеметів злочинці обстрілювали населені пункти Піски, Мар’їнку та Опитне». Також в Мар’їнці працював снайпер.

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На Артемівському напрямку в районі Новгородського бандити використовували протитанковий ракетний комплекс та 120 міліметрові міномети. В районі Ленінського, крім мінометів застосували озброєння танка.

На Луганському напрямку у районі Сокільників незаконні збройні формування вели вогонь з 152 міліметрової артилерії. З автоматичних гранатометів стріляли по Щастю.