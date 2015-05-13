Розвідники АТО виявили у захопленій бойовиками Макіївці "Точки-У"

Про це сьогодні на брифінгу в Краматорську сказав заступник керівника АТО Сергій Галушко, передає "Острів".

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"У Макіївці зафіксовані дві "Точки". Там у жителів, які випадково з'являлися поруч, забирали мобільні телефони, незаконно утримували людей у так званій «поліції»", - розповів Сергій Галушко.

За його словами, "нещодавно одна з "Точок" пішла в напрямку до Нижньої Кринки". "Там не повинно бути "Точок-У" в принципі", - сказав заступник керівника АТО, нагадавши про мінські домовленості.

Також він повідомив, що через Ізварине та Червоний Партизан пройшли колони, в яких, в тому числі були і установки "Смерч".

Нагадаємо, що згідно з мінськими домовленостями, "Точка-У" повинна бути відведена на 140 км від лінії розмежування. При цьому Макіївка знаходиться на відстані 25 км від лінії розмежування.