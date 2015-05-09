ОБСЄ зафіксувала десятки танків "ДНР" біля лінії зіткнення

Про це йдеться у звіті організації за 8 травня, пише Радіо Свобода.

«Безпілотний літальний апарат СММ зафіксував три танки на території, контрольованій урядом, і 30 танків на контрольованій «ДНР» території, все в або навколо сіл, близьких до лінії зіткнення. 13 з цих танків були помічені в або навколо контрольованому «ДНР» Сонцеве (57 кілометрів на південь від Донецька)», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа добу бойовики майже 30 разів обстріляли позиції сил АТО - ЛисенкоВсього спостерігачі зафіксували рух чи присутність на контрольованих угрупованням «ДНР» територіях 31 танк, 100 міліметрову протитанкову гармату і дві системи залпового вогню «Град» і на контрольованих урядом територіях дев'ять танків.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту обвинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню.