Штаб АТО: на Донбасі знаходяться майже 9 тисяч військових РФ і 33 тисячі бойовиків

Про це заявив заступник керівника АТО Сергій Галушко, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі.

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"На території України в межах Донецької та Луганської областей ми фіксуємо наявність угруповання російських військ чисельністю 8 760 тис. осіб, 4 тактичних ракетних комплекси "Точка-У", 190 танків, 520 бойових броньованих машин, системи "Буратіно" – 8 одиниць, 149 артилерійських систем, 89 реактивних систем залпового вогню", - повідомив він.

Він підкреслив, що це не враховуючи збройних бандформувань так званих "ДНР" і "ЛНР". "Вони також налічують близько 33 тис. чоловік, понад 850 бронемашини, танки, 550 одиниць ствольної артилерії, 282 одиниці реактивної артилерії, 28 бронетанкових засобів, протиповітряної оборони – 49, не враховуючи реактивних комплексів", - сказав Сергій Галушко.

За його словами, в угрупованні противника триває ротація особового складу із заміною в підрозділах бойовиків "ЛНР" і "ДНР" на найманців з Росії.