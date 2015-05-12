Москаль заборонив проїзд на територію Луганщини за документами "ЛНР" та "ДНР"

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль заборонив проїзд з окупованої на контрольовану Україною територію Луганської області за документами, виданими терористичними організаціями «Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка».

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Як йдеться к повідомленні прес-служби Москаля, заборонено проїзд особам, які пред'являють у пунктах пропуску паспорта або іншу документацію так званих "ЛНР" і "ДНР". Такі «документи» відразу будуть вилучатися на блокпостах українськими силовиками. Перетинання лінії розмежування в обох напрямках можливо виключно на підставі паспорта громадянина України.

Відповідне розпорядження Москаля набуває чинності з моменту опублікування в засобах масової інформації.