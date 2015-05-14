Вчора ввечері бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку - прес-центр АТО

Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зокрема, повідомляється про обстріли Пісків, Опитного, Гранітного, Красногорівки, Мар'їнки та Авдіївки.

"З мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та іншої наявної у них зброї злочинці вели вогонь по Пісках, Опитному, Гранітному, Красногорівці, Мар’їнці, По Авдіївці та шахті Дутовка, окрім іншої зброї воєнні злочинці використовували і озброєння танків", - сказано в повідомленні прес-центру АТО.

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На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Станицю Луганську, Щастя та Нижнєтепле.

Також повідомляється, що на Марупольському напрямку після відносного затишшя бойовики збільшили кількість та інтенсивність обстрілів, зокрема обстрілювали Широкине та Чермалик.

"Окрім інших видів озброєння, вчора, близько 20.30, по Широкиному загарбники використали гармати калібром 122 мм зі снарядами, спорядженими шрапнеллю", - зазначили у прес-центрі АТО.

Також повідомляється, що бойовики шість разів протягом дня і вечора запрошували припинення вогню, але щоразу перші його порушували.

Крім того, у прес-центрі АТО повідомляють про обстріли мирних населених пунктів та цивільних об'єктів, зокрема про вогонь з автоматичних гранатометів по ТЕС Щастя.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що розвідники АТО виявили у захопленій бойовиками Макіївці "Точки-У".