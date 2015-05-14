Бойовики використовують символіку ОБСЄ для пересування в зоні АТО - Лисенко

Про це в ході брифінгу заявив спікер АП з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє 112.ua.

"За даними розвідки, бойовики, порушуючи міжнародні домовленості та правила ведення війни, використовують символіку ОБСЄ для вільного пересування територіями поблизу лінії зіткнення і ведення розвідки. Варто відзначити, що члени бандформувань пересуваються на авто, марки яких не використовуються спостерігачами СММ ОБСЄ", - сказав він.

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За його словами, маршрути руху бойовиків також не збігаються зі шляхами пересування спостерігачів СММ.