За добу на Донбасі поранені четверо військовослужбовців

14:03, 14 травня 2015
Війна
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Протягом доби загиблих серед українських військових у зоні проведення АТО на Донбасі немає.

REUTERS

Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«На щастя, за минулу добу загиблих у нас немає, 4 військових отримали поранення»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранення отримали 10 бійців.

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