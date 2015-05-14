За добу на Донбасі поранені четверо військовослужбовців

Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«На щастя, за минулу добу загиблих у нас немає, 4 військових отримали поранення»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранення отримали 10 бійців.