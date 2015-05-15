У районі Веселої Гори і Щастя працюють снайперські пари - Інформаційний спротив

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, снайперів прикривають АГС (автоматичний гранатомет станковий) і крупнокаліберний кулемет або підрозділ 82- або 120-міліметрових мінометів.

Як зазначив Тимчук, протягом доби фіксувалися обстріли з важкого озброєння формуваннями російсько-терористичних військ позицій сил АТО і цивільних об'єктів у районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Мар'їнка (120-міліметрові міномети, кілька обстрілів зі 122-міліметрової ствольної артилерії). У районі Авдіївки і Лозового бойовики застосували бронетехніку («кочуючі» танки і вогневі групи з БМП і БТР).

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У районі Широкиного піхотні групи російсько-терористичних військ неодноразово намагалися масованим вогнем зі стрілецької зброї, 82- і 120-міліметрових мінометів завдати вогневих ударів українським передовим підрозділам.

У районі Горського, Новотошківського, Кримського, Сокільників у Луганській області бойовики продовжують вести обстріл з мінометів і стрілецької зброї, також у даних районах фіксуються інтенсивні дії диверсійно-розвідувальних груп противника. У районі Станиці Луганської терористи також кілька разів відкривали вогонь з автоматичних гранатометів АГС-17 і великокаліберних кулеметів.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією прес-центру АТО, ситуація вздовж лінії розмежування в зоні АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстріли, у тому числі з артилерії.