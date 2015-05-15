Ситуація вздовж лінії розмежування напружена, Авдіївку вчора обстріляли з артилерії - прес-центр АТО

"Під вогонь артилерії та мінометів різних калібрів, кулеметів та іншої зброї, потрапили Опитне, Авдіївка, Піски, шахта Бутовка, Карлівка, Старогнатівка", - повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Безпосередньо по Авдіївці бойовики вели вогонь з танків, зенітних установок, артилерії, мінометів та гранатометів.

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На Луганському напрямку бойовики вели вогонь по Щастю, Трьохізбенці, Сокільниках та Станиці Луганській з гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, бойовики знову обстрілювали Широкине - зі стрілецької зброї, гранатометів та снайперських гвинтівок.

"На Артемівському напрямку вівся вогонь з великокаліберних кулеметів по Кірово та Ленінському", - зазначили також у прес-центрі.

Крім того, повідомляється про ворожі безпілотники в районі населених пунктів Мангуш, Широкине, Чермалик та Ялта.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці, поранено підлітка.