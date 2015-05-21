Безпілотники ОБСЄ зафіксували на Донбасі ЗРК бойовиків типу "земля-повітря"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Наші безпілотники нещодавно змогли визначити присутність передового зенітно-ракетного комплексу "земля-повітря" 9K35 Стріла-10 на території, підконтрольній "ДНР" поблизу населеного пункту Октябрь в 25 км від Маріуполя", - наголосив Хуг.

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За словами Хуга, місія продовжує фіксувати факти, що з обох боків лінії розмежування на Донбасі сторони повністю не відвели важке озброєння.