Безпілотники ОБСЄ зафіксували на Донбасі ЗРК бойовиків типу "земля-повітря"
14:04, 21 травня 2015Війна
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Безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксували на окупованій території Донбасу зенітно-ракетні комплекси типу "земля-повітря" «Стріла-10».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
"Наші безпілотники нещодавно змогли визначити присутність передового зенітно-ракетного комплексу "земля-повітря" 9K35 Стріла-10 на території, підконтрольній "ДНР" поблизу населеного пункту Октябрь в 25 км від Маріуполя", - наголосив Хуг.
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За словами Хуга, місія продовжує фіксувати факти, що з обох боків лінії розмежування на Донбасі сторони повністю не відвели важке озброєння.
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