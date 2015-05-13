ОБСЄ: ні Україна, ні бойовики не закінчили відведення важкого озброєння

Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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"Ми проводимо моніторинг відведення важкого озброєння з обох боків. І коли ми повертаємося у ті місця, в яких має зберігатися відведена техніка, ми часто реєструємо те, що не вся техніка, яка має там перебувати, що вона там є", - сказав він.

"Нам не дозволяють доступ до цих місць або ми констатуємо те, що нове озброєння знаходиться в цих місцях", - зазначив Александр Хуг.

"Ні уряд, ні незаконні збройні формування не закінчили відведення важкого озброєння, як це повинно бути у відповідності з мінськими угодами", - підкреслив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.